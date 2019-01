Die ISE 2019 findet vom 5. bis zum 8. Februar 2019 im Messezentrum

RAI in Amsterdam statt. Hersteller S[quadrat] ist auf der ISE am Stand 8-A100 zu finden. Auch Am Stand von NEC (Stand 5-R20) ist man vertreten.

Gezeigt werden die neuesten Entwicklungen für die Bereiche Retail, Corporate und Transport. Zu den beiden Highlights zählen das EMC Class B Display sowie die neueste Generation der S[quadrat] Fine Pitch Serie.

Das EMC Class B Display wurde speziell für öffentliche Verkehrsmittel mit besonders hohen EMV-Anforderungen entwickelt und ist bisher einzigartig. Es erfüllt die strengeren EMV-Anforderungen der EN55032 Class B, den europäischen Produktstandards für Multimedia-Equipment. Zudem erfolgt die Ansteuerung über S[quadrat]s hauseigenem Controllingsystem. Am Stockholmer Flughafen wurden bereits die ersten beiden Flughafendisplays erfolgreich in Betrieb genommen.

Die neueste Generation der S[quadrat] Fine Pitch Serie ist leichter, schmaler und flexibler. Mit den einzelnen LED-Modulen können, wie von S[quadrat] gewohnt, individuelle Displaysysteme realisiert werden. Neu sind vorkonfigurierte HD-Displays ab einem Pixelabstand von 1.2 mm. Für jeden Pixelabstand gibt es bereits eine Standardlösung mit HD-Auflösung als Wandmontage oder freistehend mit einem eleganten Standfuß.

Da S[quadrat] ein Tochterunternehmern der NEC Display Solutions Europe GmbH ist, werden auf dem NEC Stand 5-R20 ebenfalls mehrere S[quadrat] LED-Systeme präsentiert.