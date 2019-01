Die ISE 2019 findet vom 5. bis zum 8. Februar 2019 im Messezentrum RAI in Amsterdam statt. Hersteller Canon ist auf der ISE am Stand 1-N30 zu finden.

Auf der diesjährigen ISE zeigt Canon die neu entwickelten 4K-Projektoren LX-MH502Z und XEED 4K5020Z. Außerdem wird für letzteren mit dem RS-SL07RST ein eigens dafür entwickeltes 4K-Wechselobjektiv vorgestellt.

Auf dem Messestand demonstriert der Hersteller mit zwei 4K5020Z Projektoren natives 4K: Zum einen mit dem neuen 4K RS-SL07RST Objektiv auf einer Projektionsfläche mit 4 m Bilddiagonale (158″), zum anderen mit dem RS-SL06UW Weitwinkelobjektiv auf einer Projektionsfläche mit 2,5 m Bilddiagonale (100″). Mit dem LX-MH502Z werden die UHD-Pixel-Shift-Technologie sowie die im vergangenen Jahr vorgestellten Projektoren der neuen XEED-Reihe präsentiert.

Besucher des Stands erleben außerdem eine Präsentation der Projektionsmöglichkeiten in großen Räumen. Die Large Venue-Lösung eignet sich für Public Viewing, Stadien, Auditorien, Konzerte sowie spezielle Mapping-Aufgaben beim Outdoor-Einsatz und wird in Kürze angekündigt. Diese Präsentation erfolgt erstmalig in Europa.

Mit UHD-Material, aufgenommen mit der Profi-Filmkamera EOS C700 FF, können sich die Besucher von der Qualität des hochwertigen 5,9K Vollformat-CMOS-Sensors überzeugen und intensiv in die neueste Technik der 4K-Projektoren für große Veranstaltungsorte eintauchen. Alternativ können sie an einem Rundgang durch eine immersive Projektion am Stand teilnehmen, bei der mehrere Projektoren mit präzisem Blending und Mapping überzeugen sollen. In Zusammenarbeit mit diversen Partnern erfolgt diese Demonstration leistungsstarker, hochauflösender Inhalte bei normaler Raumhelligkeit.

Zu den weiteren Produkten im Touch-and-Try-Bereich gehören:

RF 35mm f/1.8 IS Macro STM

RF 24-105mm f/4L IS USM

RF 50mm f/1.2L USM

RF 28-70mm f/2L USM

Canon XF705

Canon EOS C200

Canon EOS C300 Mark II

DP-V2411 4K Referenzmonitor