Die ISE 2019 findet vom 5. bis 8. Februar 2019 im Messezentrum RAI in Amsterdam statt. Aussteller Optoma ist auf der ISE am Stand 1-F90 zu finden.

Auf der ISE 2019 werde Optoma die neue All-in-One-LED-Display-Technologie der QUAD-Serie vorstellen, die in Zusammenarbeit mit Coretronic entwickelt wurde, so Thierry Millet, Managing Director von Optoma EMEA in einer Vorankündigung.

Weiterhin sollen neue Lösungen aus dem Bereich Interactive Flat Panels (IFPDs) und meue professionelle Projektoren mit hoher Helligkeit und 4K-Lichtquelle Laser Phosphor ebenso gezeigt werden, wie Projektoren mit der neuesten Single-Chip-DLP-Technologie.

Experten der lokalen Vertriebs- und technischen Support-Teams von Optoma werden auf der Messe vor Ort sein.