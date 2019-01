Die ISE 2019 findet vom 5. bis zum 8. Februar 2019 im Messezentrum RAI in Amsterdam statt. Hersteller PeerlessAV ist auf der ISE am Stand 12-H90 zu finden.

Hersteller Peerless-AV gibt nun die Verfügbarkeit seiner neuen Reihe an Smart-City-Kiosk-Lösungen für den Außenbereich bekannt. Die Smart-City-Kiosk-Linie besteht aus vier Modellen: 49″ oder 55″ mit mitgelieferten Xtreme High Bright Outdoor Display (KOP2549-XHB-EUK, KOP2555-XHB-EUK) oder nur als Kioskgehäuse, das für 46″ oder 55″ große Samsung OHF Displays (KOP2546-OHF-EUK, KOP2555-OHF-EUK) ausgelegt ist.

Die Allwetterlösung ist ideal für die Dartstellung von Unternehmens- oder Community-Informationen, Reise- und Wetterauskünften sowie für Wegbeschreibungen, Werbung und Unterhaltung.

Das mitgelieferte Xtreme High Bright Outdoor Display in den XHB-EUK-Modellen ist IP68-konform und verfügt laut Hersteller über den größten Betriebstemperaturbereich der Branche (-35 bis 60 ° Celsius). Dank des vollständig versiegelten Displays sind Klimaanlage oder Lüfter zur Kühlung nicht mehr nötig, so dass Wartungsarbeiten diesbezüglich nicht mehr anfallen. Das Display hat eine volle HD1080p-Auflösung für ein helles und scharfes Bild, auch bei direkter Sonneneinstrahlung.

Ein Stahlgitter auf der Rückseite des Smart-City-Kiosk-Gehäuses unterstützt das Xtreme High Bright Outdoor Display bei der passiven Kühlung. So kann einem Samsung OHF Display heiße Luft ab- und kühle Luft zugeführt werden. Der Lagerbereich des Kiosks ist nach IP56-Normen geprüft, um das Eindringen von Staub und Wasser zu verhindern. Filter- und Kühlventilatoren sorgen dafür, dass die im Freien befindlichen, hochtemperaturbeständigen Komponenten auf Umgebungstemperatur gehalten werden. Alle vier Modelle können mit einem optionalen Plug&Play 10-Punkt-IR-Touch-Overlay, das ebenfalls nach IP65-Normen zum Schutz vor Wasser und Staub geprüft ist, ausgestattet werden.

Die Lösung kann Windstärken bis zu 225 km/h standhalten. Die Sockel werden entweder auf Beton montiert oder können mit einer Grundplatte (ACCK204) für eine alternative Montage ergänzt werden. Die Kabel sind in den Laufbahnen der einzelnen Podeste geschützt. Die Installation ist einfach ohne Kran oder Gabelstapler möglich und der Zugang zum Display über ein Schloss auf der Rückseite des Kiosks bietet Sicherheit und ermöglicht eine bequeme Wartung und Instandhaltung.

Das Standarddesign vereinfacht den Transport und sorgt für einen unbeaufsichtigten 24/7-Betrieb in einer Vielzahl von Einsatzgebieten, darunter beispielsweise im Außenbereich bei Unternehmen, Digital Signage-Installationen, Einzelhandel, Gastronomie, Sportstätten, Freizeitparks, Behörden, Universitäten und mehr. Das Kiosk ist in Mattschwarz oder Silber erhältlich. Zudem bietet Peerless-AV Sonderfarben, Branding und Logo-Optionen an, um den Anforderungen der Personalisierung gerecht zu werden.

Die auf der ISE präsentierten Kiosk-Systeme sind ab sofort über das Distributor- und Reseller-Netzwerk von Peerless-AV in EMEA erhältlich.