In einer Woche öffnet die ISE 2019 und die Aufbauarbeiten haben längst begonnen. Samsung lüftet ein wenig den Schleier was die Koreaner am Stand präsentieren werden. The Wall Professional, das Micro-LED Produkt für den kommerziellen Einsatz, 8k Screens mit hauseigener Upscaling Technologie und Outdoor Signage.

Die eine oder andere Überraschung gibt es sicherlich noch zusätzlich am Stand bzw. in den privaten Bereichen von Samsung im Amtrium. Wir hoffen auf Flip in weiteren Größen und vielleicht auch mit Slot-in für mehr Rechen-Power (Stichwort Collaboration), mehr AI und Sensoren in den Screens, viele neue LED und LCD Lösungen.