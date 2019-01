Mammut Connect verbindet die Offline- mit der Online-Welt und vereint dabei Hard- und Software in einem einzigartigen Produkt. Mit Mammut Connect nimmt das Schweizer Outdoor-Unternehmen die Handelspartner an die Hand und führt sie auf einem gemeinsamen Weg in die Digitalisierung.

Mammut Connect ermöglicht es, emotionale und interaktive Produktinformationen direkt mit dem Verbraucher zu teilen. Die NFC-Technologie bietet Zugang zur Mammut Connect App. Die App erleichtert dem Handel mit detaillierten Produktinformationen den Verkaufsprozess. Damit unterstützt Mammut die Händler in der Transformation des Point of Sale zum Point of Experience und führt sie ins digitale Zeitalter. Mammut Connect bietet Dienstleistungen und After-Sales-Angebote für einzigartige Kundenerlebnisse, die neue Wege der Zusammenarbeit mit Handelspartnern ermöglichen.

In den drei Hauptbereichen der App – My Product, My Inspiration and My Activity – finden Konsumenten eine Mammut-Welt voller Inspiration. Mammut Connect bietet eine einzigartige, erlebnisorientierte Plattform für Outdoor-Enthusiasten mit einer innovativen, emotionalen und interaktiven Präsentation von Produktinformationen sowie Dienstleistungen, After-Sales-Betreuung mit Angeboten wie Garantieverlängerung, Videos sowie Stories, die ein virtuelles Markenerlebnis ermöglichen und exklusive Eventeinladungen zu Outdoor-Events in Zusammenarbeit mit Handelspartnern. In My Activity haben Outdoor-Begeisterte zudem die Möglichkeit, ihre einzigartigen Outdoor-Erlebnisse in einem persönlichen Gipfeltagebuch zu sammeln und mit der Community zu teilen.

Mammut hat eine ganze Reihe von Partner zur Seite. So unterstützen die Firmen Buero112 und Monostream den Schweizer Brand in der Konzeption und der App-Entwicklung von Mammut Connect. Im Bereich der NFC-Technologie arbeitet Mammut mit Smartrac zusammen. „Die Kunden sind digital, mobil und sozial. Sie kommunizieren mit Marken, tragen aktiv dazu bei und geben Feedback mit viel konkreteren Anforderungen als noch vor wenigen Jahren. Deshalb baut Mammut ein Ökosystem auf. Mit Mammut Connect – einem breiten Portfolio mit echtem Kundennutzen – schaffen wir eine innovative Plattform und unterstreichen unseren Anspruch, Digital Leader im Outdoor-Bereich zu werden“, sagt Oliver Pabst, CEO Mammut Sports Group AG. „Deshalb haben wir mit Buero112, Monostream und Smartrac Partner mit einer führenden Rolle in der Software-Entwicklung