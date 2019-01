Stratacache präsentiert auf der NRF 2019 in New York City das volle Digital Signage und Digital Retail Tech Portfolio, Dazu zählt heute neben interaktiven digitalen Touch Points, auch Analytics und hippe Anwendungen. Eine davon ist Virtual Reality Shopping. Ein immersives Designerlebnis für den Einzelhandel, das von Scala Professional Services auf der Nvidia Holodeck VR-Plattform entwickelt wurde.

Stratacache Shopping-Experience nutzt VR sowohl um Einzelhändler bei der Planung von Flagshipstores mit einer hyperrealistischen virtuellen Umgebung zu unterstützen als auch Kunden mit einer Kombination aus VR und Digital Signage ein Premium-Einkaufserlebnis zu liefern.

„Wir erweitern den Horizont, was Technologien angeht, die Einzelhändler nutzen können, um Käufer in die Stores zu locken, und die gleichzeitig die Relevanz und den Wert des stationären Einzelhandels steigern. Ein Schlüsselelement bei der Einführung technologiegetriebener Innovationen im Retail-Bereich ist die Flexibilität des Angebots, mit abgestuften Software- und Hardware-Lösungen und einer Skalierbarkeit, die vom Einsteiger- bis zum High-End-Bereich reicht. Wir sind bestens aufgestellt, um Einzelhändler in allen Aspekten der optimalen Lösung zur Transformation der Kundenzufriedenheit zu beraten. Die Innovationsstärke unserer Technologen wird dazu beitragen, das Einkaufserlebnis für die Kunden zu bereichern, und die Geschäftsstrategie und Rentabilität im Einzelhandel voranzutreiben“, erklärt Chris Riegel, CEO von Stratacache.

„Ob für Design- oder Kaufentscheidungen, immersive VR wird in vielen Branchen erfolgreich eingesetzt“, sagt David Weinstein, Director of Virtual Reality bei Nvidia. „Durch die Integration der kollaborativen und fotorealistischen Nvidia Holodeck-Umgebung in seine eigene Lösung ermöglicht Stratacache den Einzelhändlern, nicht nur das Kundenerlebnis zu personalisieren, sondern auch gleichzeitig den Betrieb zu verbessern“.

Stratacache hat vier Use-Cases für VR im Retail identifiziert:

Planung: Vorabvisualisierung digitaler Retail-Erlebnisse

Vertriebsunterstützung: Scala kann Digitale Konzepte Kunden besser präsentieren

Betrieb: skalierbare interaktive Erlebnisse auf der Fläche anbieten

Erweiterte Datenvisualisierung: Analytics und Daten verständlicher darstellen

Auf der NRF zeigt Scala Professional Service die neue Mulit-User VR-Lösung im Stratacache Emerging Technology Theater.