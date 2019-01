Die beiden Systeme sind als interaktive Kiosklösungen konzipiert und decken verschiedene Bereiche der Customer Journey ab: Die effiziente Abwicklung von Serviceprozessen durch intelligentes Queue-Management sowie Selbstbedienung bei typischen Telekomdienstleistungen, wie etwa der Erwerb von Prepaid-SIM-Karten.

Mit NTS self-service können Kunden direkt am Kiosk Prepaid-Aufladungen durchführen, Rechnungen bezahlen oder Guthaben-Bons erwerben. Die im Rahmen der NRF präsentierte Lösung bietet erstmals auch die Ausgabe von SIM-Karten direkt am Gerät. Zusätzlich kann auch das Ausweisdokument des Kunden automatisiert erkannt werden. Somit kann z. B. der Vertragsabschluss bei Neukunden gänzlich automatisiert abgewickelt werden, also etwa auch außerhalb der Öffnungszeiten oder an stark frequentierten Orten, wie Bahnhöfen oder Flughäfen.

Die Queue-Management-Lösung NTS welcome manager erleichtert den reibungslosen Betrieb im Store durch eine effiziente Priorisierung. Besucher können am Kiosk ein gewünschtes Beratungsthema (z. B. Vertragsabschluss) auswählen, ihren Namen angeben und ein Foto aufnehmen. So kann sie der Kundenberater in der Folge beim Namen ansprechen und direkt auf das Thema eingehen. Der präsentierte Kiosk wurde um die Ausgabe von Tokens anstelle von Papiertickets erweitert. Diese kleinen Empfänger, in Form und Größe ähnlich einem Puck und bekannt aus Gastronomie, werden vom Kunden mitgenommen und vibrieren, sobald der Besucher an der Reihe ist. Die Ausgabe erfolgt automatisch am Gerät, auch die Benachrichtigung wird direkt über das System gesteuert.

Die Hardware zur Umsetzung dieser Lösungen stammt vom Freiburger Unternehmen Pyramid Computer Pyramid entwickelt und fertig seit 1985 Kiosk- und Digital Signage Systeme mit 120 Mitarbeitern in Freiburg und Erfurt.