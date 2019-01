Das Ahrensburger Unternehmen fokussiert sich seit einiger Zeit erfolgreich als Rollout- und Betriebsspezialist für Digital Signage-Projekte. Mit der neuen Personalie setzt Andreas Pankow, Geschäftsführer der Nordland Systems GmbH, ein Signal und stellt die weiteren strategischen Weichen für die Zukunft des Ahrensburger Unternehmens.

Der diplomierte Kommunikationswirt Daniel Freimuth kommt zuletzt von der IDA Indoor Advertising GmbH, wo er sich als Vertriebsleiter für Adpack Technologie in Europa verantwortlich zeichnete. In der neu geschaffenen Position wird Freimuth den weiteren Ausbau des Nordland-Netzwerkes und die Erweiterung der Verkaufsaktivitäten in Europa verstärkt vorantreiben. Ein weiterer Schwerpunkt wird in der direkten Betreuung von Kunden liegen.

„Mit Daniel gewinnen wir einen erfolgreichen Vertriebsprofi sowie echten Branchenkenner für die Leitung und den Ausbau unseres Vertriebsteams“, sagt Andreas Pankow. „Seine vielfältigen Marktkenntnisse – sowohl aus Sicht der werbetreibenden Agenturen wie auch als technischen Dienstleister – ergänzen unser bestehendes Kompetenzportfolio perfekt. Wir freuen uns darauf, viele neue Ideen und Projekte mit ihm umzusetzen.“