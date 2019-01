Personalien Erwin Gutic verstärkt Navori in Deutschland

Erwin Gutic berichtet an Thomas Pollum, der seit November 2018 zum Managing Director bei Navori aufgestiegen ist. Der Kölner Erwin Gutic ist seit 2008 in der Digital Signage Branche tätig u.a. bei Gundlach Seen Media, MMD Philips, und Newroom Media.

Die Westschweizer Navori ist seit einiger Zeit sehr aktiv sich mehr pan-europäisch aufzustellen. Sie konnten besonders von der Veränderungen bei Scala profitieren und einige langjährige Scala Partner gewinnen.