AV-Technologie-Pionier Peerless-AV hat Marc Rassier zum Key Account Manager für Deutschland ernannt. Mit seinen Erfahrungen im Vertrieb und Produktmanagement bei einigen der weltweit größten Elektronik- und Computerhersteller ist er eine große Ergänzung für das deutsche Team von Peerless-AV. Zu seinen Aufgaben gehören die Sicherung neuer Reseller und Händler sowie die Pflege bestehender Partner-Beziehungen in den mittel- und norddeutschen Regionen. Zudem wird Rassier neue Geschäftsmöglichkeiten für die Produktlinien von Peerless-AV, einschließlich Outdoor, Kiosk und LED, entwickeln.

Vor seiner Tätigkeit bei Peerless-AV hatte Rassier verschiedene Positionen als Key Account Manager und Außendienstmitarbeiter u.a. bei Epson, BenQ und beim Distributor Medium inne. Dort war er für AV-Reseller- und Endkundenvertrieb, Produktmanagement, Schulungen und Veranstaltungen verantwortlich. Seine technischen und kaufmännischen Fähigkeiten sind von großem Wert für die Einführung neuer Peerless-AV-Produkte und bei der Kundenschulung. Rassier wird darüber hinaus eine wesentliche Rolle bei der Entwicklung neuer Geschäftsmöglichkeiten für wichtige Partner spielen.

„Ich freue mich darauf, diesem schnell wachsenden Unternehmen mit einem so ausgezeichneten Ruf beizutreten“, sagt Marc Rassier, Key Account Manager, Deutschland, Peerless-AV.

„Mit zahlreichen Großprojektgewinnen, unserem technologisch versierten Vertriebsteam und unserem zukunftssicheren Portfolio erfahren wir im DACH-Bereich ein stetiges und zugleich starkes Wachstum als Hersteller im professionellen AV-Markt“, erklärt Melinda von Horvath, Vice President of Sales and Marketing – EMEA, Peerless-AV. „Mit Marc Rassier an Bord werden wir unsere Partnerschaften mit wichtigen Resellern und AV-Fachhändlern in der DACH-Region im Einklang mit unserer Wachstumsstrategie für 2019 weiter ausbauen.“