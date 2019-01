Vor Weihnachten öffnete mit der T1 Mall of Tallinn eine neue regionale Mall in der estnischen Hauptstadt. Einige Ankermieter haben noch nicht eröffnet (Debenhams), aber in der obersten Etage wartet schon auf ein Digital Signage Schmankerl auf Gäste.

Seit vier Jahren trifft man sie immer wieder, ob in Pizzahut Videos oder auf Messen aller Art. Interaktive Tische die angeblich die Gastronomie revolutionieren. Das Feedback im Markt ist ziemlich eindeutig: „(noch) nicht reif für den harten Gastroalltag“.

Wir haben uns das Restaurant ITresto in Tallinn angeschaut, 20 interaktive Tische sind dort seit ein paar Monaten im Betrieb. Nach Aussage des Personals und des Managers wird die Technologie im voll-digitalen Estland sehr gut angenommen.

Entwickelt wurden sie vom ukrainischen Digital Signage Integrator IRT Kodisoft die schon einige Dutzend Restaurants ausgestattet haben. Laut Hersteller laufen einige Tische schon seit vier Jahren im Dauerbetrieb.

Die In Tallinn von invidis getesteten Touch-Tische liefen schnell und ohne zu ruckeln. Über einfache Menüs kann man Getränke und Essen bestellen. Natürlich kann der Gast auch im Internet Surfen und nicht zu vergessen, den Klassiker Airhockey spielen.