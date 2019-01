Mit Senior Vice President Sangho Jo und Vice President Willem Kim stehen erneut erfahrene Manager an der Spitze der IT & Mobile Communication sowie der Consumer Electronics Division der Samsung Electronics GmbH. In ihrer jeweils neuen Funktion werden sie durch ein erfahrenes deutsches Top-Management unterstützt. Die Verantwortung für die Produktbereiche AV (CTV, DAV), Home Appliances, Display Solutions und Health and Medical Equipment liegt unverändert bei Leif-Erik Lindner, Business Director CE AV, Alexander Zeeh, Director Home Appliances, Markus Korn, Director CE Display und Oliver Schüßler, Head of Health Medical Equipment. Olaf May, Vice President IT & Mobile Communication, leitet das operative Geschäft im Bereich IT & Mobile Communication. Das Storage-Geschäft liegt bei Frank Kalisch, Director Storage Solutions.

„Eine enge Zusammenarbeit mit Handels- und Vertriebspartnern ist für mich jetzt schon die wichtigste Säule in der Geschäftsstrategie für 2019. Ich bin davon überzeugt, dass langjährige Beziehungen und lokale Konstanz unerlässlich für unseren Erfolg sind. Ich freue mich daher auf den engen Austausch mit meinen deutschen Kollegen. Als Marktführer wollen wir mit innovativen Technologien wie faltbaren Displays und 5G eine Vorreiterrolle einnehmen und den Markt gestalten“, erklärte Senior Vice President Sangho Jo.

Sangho Jo begann seine Laufbahn bei Samsung Electronics bereits 1989 und blickt somit auf eine fast 30-jährige Karriere im Unternehmen zurück. So konnte er sich umfassende Kenntnisse in den Bereichen Auslandsgeschäftsführung und regionales Produktmarketing in Singapur, Vietnam, Malaysia und Korea aneignen. Zudem sammelte er Erfahrungen in den Bereichen Personalwesen und Corporate Auditing. In den Jahren 2014 bis 2017 war Jo Präsident und CEO von Samsung Electronics UK and Ireland. In dieser Funktion schuf er vor allem produktübergreifende und operative Synergien. Zuvor war Sangho Jo Präsident von Samsung Electronics Nordic, President Samsung Electronics Austria sowie President Samsung Electronics Baltics. Seinen Bachelor-of-Science-Abschluss in Betriebswirtschaft erwarb Sangho Jo an der Kyung Hee University in Korea.

Willem Wookhan Kim war seit Mai 2017 in der Rolle als President bei Samsung Electronics Switzerland GmbH tätig und leitete dort die Bereiche Unterhaltungselektronik sowie IT & Mobile Communication. Er verfügt über 25 Jahre Erfahrung im Finanzmanagement, im internationalen Produktvertrieb sowie im Marketing. Seine Stärken liegen in der langfristigen, strategischen Planung. Zuvor war Willem Kim Senior Business Director der TV- und AV-Sparte von Samsung Electronics Germany, wo er erfolgreich die Bereiche Vertrieb, Marketing und Betrieb leitete. Darüber hinaus war er in den Niederlanden als Business Director für den Verkauf und die Vermarktung von TV-Geräten in den Benelux-Staaten tätig. Willem Kim hat einen Master-Abschluss in Betriebswirtschaftslehre des Korea Advanced Institute of Science and Technology (KAIST).

Martin Börner, Deputy President Samsung Electronics GmbH, unterbricht seine Tätigkeit bei Samsung und übergibt seine Aufgaben an das neue Management, um ein zweijähriges Sabbatical anzutreten. Simon Sung, bisher President Samsung Electronics GmbH, verantwortet ab sofort als Head of CIS die Geschäfte in der Region GUS.

Auch auf der administrativen Seite gibt es personelle Veränderungen. Vice President Shangyoung Kang übernimmt die Aufgaben als CFO von Jeong-Jin Park, der seinerseits CFO bei Samsung Electronics in China wird.