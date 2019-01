Zytronic, ein Hersteller kundenspezifischer, langlebiger Projected Capacitive Technology (PCT und MPCT) Touch-Sensoren, hatte bereits angekündigt, zur ISE 2019 eine neue Lösung zur Interaktion zu präsentieren. Nun ist es soweit.

Mit Zytronics Hybrid Touch können taktile Schaltflächen oder mechanische Drehknöpfe in den und um den aktiven Bereich des projiziert-kapazitiven Touchscreens eingebunden und unsichtbar durch den sichtbaren Bereich des Screens angeschlossen werden. Es ist das erste Mal, dass die zwei weltweit am häufigsten verwendeten Steuerungstechnologien auf diese Art und Weise eng integriert wurden.

Ian Crosby, Vertriebs- und Marketingleiter von Zytronic, über die Vorteile: „Touch-Sensoren bieten enorme Flexibilität und Zuverlässigkeit – aber physische Steuerungen erlauben ein viel besseres taktiles Feedback, was in vielerlei Situationen nützlich sein kann. Wir haben diese beiden unterschiedlichen Arten der Steuerung vollkommen vereint und verschmelzen taktile Rückmeldung mit Touch-Interaktivität. So werden beispielsweise industrielle Geräte oftmals bedient, während der Nutzer woanders hinblickt. Gamer wissen bei Spielekonsolen eine physische ‘Bash’-Fläche zu schätzen, auf die sie beim Platzieren einer Wette schlagen können. Hybrid Touch ist für Systementwickler eine Win-Win-Lösung.”

Zytronic konzipiert und produziert Hybrid Touch-Sensoren mit präzise ausgearbeiteten Öffnungen, die gemäß den Spezifikationen der Systemplaner platziert und geformt werden, sodass die von diesen gewählten Drehknöpfe oder Schalter genau dort angebracht werden können, wo sie erforderlich sind. Anschließend verlegt das Unternehmen Strom- und Datenleitungen zu den in der Touch-Schnittstelle eingebetteten mechanischen Kontrollen, wobei der selbe firmeneigene Ansatz zum Einsatz kommt, der auch bei der Platzierung der Touch-Elektroden verwendet wird.

So wird gewährleistet, dass sie für den Benutzer des Systems unsichtbar sind. Diese mikrofeinen Spuren werden zu einem Litzenende am Rand des Displays geleitet, wo eine Verbindung mit dem elektromechanischen Controller hergestellt werden kann. Die Reaktion des Systems auf die mechanische Steuerung kann kontextsensitiv sein – was ein sehr hohes Maß an Flexibilität beim Design von Benutzeroberflächen ermöglicht.

Sensorelektroden im Screeen sind um die Öffnungen herum angeordnet, die für Drehknöpfe oder Schalter nötig sind. Berührungen um diese Öffnungen herum werden vom Touch-Controller auf die übliche Art und Weise verarbeitet, jedoch ist spezifische Firmware im Controller so programmiert, dass sie den Bereich der Aussparungen selbst ignoriert.

Hybrid Touch ist bislang bei der neuen Zytronic ZXY500 Familie von Touch-Controllern erhältlich.