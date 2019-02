Auf der ISE 2019 zeigte der Hersteller seine neue BSN.cloud. Gesteuert wird diese robuste Player-Management-Plattform vom kommerziell erhältlichen, speziell für Digital Signage gebauten Betriebssystem BrightSign OS 8.0.

Das Grundkonzept fasst Jeff Hastings, CEO von BrightSign, so zusammen: “Die BSN.cloud besteht eigentlich aus drei Clouds.”

Das Basisniveau in jedem Player bildet die Control Cloud. Diese sorgt für Grundoptionen zu Bereitstellung und Setup sowie Echtzeit-Daten über den Gerätezustand des Players. Auf dieser Ebene ermöglicht das Feature ‘B-Deploy’ eine vollständig dezentrale Konfiguration. Was wiederum die benötigte Installationszeit drastisch reduziert und das Player-Setup bzw. -Rückstellung praktisch automatisiert. Hierdurch lassen sich große Player-Gruppen erheblich einfacher automatisch und gleichzeitig schalten.

Für kleinere Rollouts setzt ein neuer Screen-Aufbauprozess QR-Codes für ein einfacheres Player-Setup über das Smartphone ein. Zu den Optionen gehört außerdem die Echtzeitüberprüfung des Player-Betriebszustands sowie Konfigurationsänderungen, aber auch die Echtzeitdurchführung von Betriebssystem-Updates, ohne den Player physisch kontaktieren zu müssen.

Anwendungspartner wie Appspace, Carousel Digital Signage, Creative Realities, Diversified, Four Winds Interactive, Mvix, Reflect Systems und Signagelive – nur einige von vielen – können ihre eigene Software mit der Managementplattform BSN.cloud integrieren. Sämtliche BrightSign-Player können sich – ungeachtet der jeweils bevorzugten Projektsoftware – kostenfrei mit der BSN.cloud verbinden und von allen oben genannten Control Cloud-Servicediensten profitieren.

Die beiden weiteren Clouds innerhalb der BSN.cloud sind die Management Cloud und die Content Cloud.

Die Management Cloud ist ein datengesteuerter Cloud-Dienst, der dem Endanwender einen kompletten Satz an Digital Signage-Netzwerkmanagementtools zur Verfügung stellt. Dieser Service sammelt und speichert Daten zu, für Netzwerkmanager wichtigen, Performance-Messdaten wie Advertising Proof of Play, Zustandsprüfung und Leistungsfähigkeit des Geräts, Remote Snapshots, usw. Die Management Cloud mailt zusätzlich wichtige Meldungen wie Abo-Ablauftermine oder Fehlerberichte von Playern an den Endnutzer.

Die Content Cloud fügt noch Mediatheken- und Inhalte-Feeds, Scheduling-Programme, Präsentationsmanagement- und Content-Verteilungstools hinzu.