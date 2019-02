Auf der ISE 2019 in Amsterdam präsentierte Peerless-AV verschiedene neue Produkte aus den Bereichen Innen- und Außen-LEDs, wetterfeste Displays und Kiosk-Systeme. Ein Messehighlight war das Xtreme High Bright Outdoor Display, das in den Größen 43″, 49″ und 55″ gezeigt wurde. Diese Lösung erhielt bei der Verleihung der InAVation Awards 2019 am 5. Februar in Amsterdam die Auszeichnung „Digital Signage Technology of the Year”.

Melinda von Horvath, Vice President of Sales & Marketing EMEA, Peerless-AV, kommentiert: „Wie die Produktauswahl auf unserem Stand gezeigt hat, entwickeln wir uns mit unseren Outdoor-AV- und LED-Lösungen hervorragend weiter. Zwei Bereiche, in denen wir ein enormes Potenzial und spannende Absatzmöglichkeiten in neuen Märkten sehen.“

Ein Messehighlight am Stand war eine Ladestation für Elektrofahrzeuge, die mit 2x 55″ großen Xtreme High Bright Displays ausgestattet war.