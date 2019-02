Die Vision Tools Rental and Distributions GmbH erweitert ab Januar 2019 als Distributionspartner ihr Sortiment an professioneller Medientechnik um 3-Chip DLP-Projektoren von Panasonic. Dies ergänzt ihr bisheriges Portfolio an professionellen LCD-Displays und 1-Chip DLP Projektoren.

Im Fokus der neuen Produktinvestitionen für Vermietung und Verkauf stehen bei Vision Tools die 3 Chip DLP Laser-Projektoren des Typs PT-RQ32 (4k+, 26.000 lm), PT-RQ22 (4k+, 20.000 lm), PT-RZ21 (WUXGA, 20.000 lm) und PT-RZ31 (WUXGA, 30.000 lm) sowie der 1 Chip DLP Laser-Projektor PT-RZ120 (WUXGA, 12.000 lm). Die Modelle sind für große und qualitativ hochwertige Projektionen geeignet.

Darüber hinaus setzt vision tools sowohl in der Vermietung als auch in der Vermarktung von Flat Panel Displays verstärkt auf Panasonic, insbesondere auf die neue EQ1 Serie. Die Displays können über zwei HDCP 2.2-kompatible HDMI-Anschlüsse auch DRM-geschützten Inhalten in 4k- und Full-HD-Auflösung anzeigen. Die Modelle der EQ1-Serie werden in den Größen 55″, 65″, 75″ und 86″ angeboten.