Healthcare Digital Signage bringt Ablenkung in Kinderkrebsstation

Das Prinses Máxima Centrum im niederländischen Utrecht wurde im Mai 2018 eröffnet. Seit diesem Zeitpunkt werden alle krebskranken Kinder in den Niederlanden zentral an einem Ort behandelt. Jedes Jahr werden landesweit 600 Kinder im Alter bis zu 18 Jahren mit Krebs diagnostiziert. Glücklicherweise werden die Behandlungsmöglichkeiten immer besser und mehr als 75% der Patienten können heute mit einer Heilung rechnen. Dennoch gibt es noch Verbesserungspotenzial: Der Anteil der geheilten Patienten sollte auf 100% erhöht werden, die Neben- und Spätfolgen der Behandlung müssen reduziert werden, und bis 2020 soll das Princess Máxima Center zu den fünf weltweit führenden Forschungseinrichtungen für Kinderonkologie gehören.

Das Princess Máxima Center bietet eine entwicklungsorientierte Gesundheitsversorgung an. Trotz ihrer Krankheit wachsen die jungen Patienten immer noch, und es ist wichtig, ihre kognitive, sozio-emotionale und motorische Entwicklung zu fördern. Das bedeutet, dass die Organisation, die Inneneinrichtung und die Einrichtungen des Krankenhauses hohen Ansprüchen genügen müssen.

Alle Aspekte des neuen Zentrums wurden nach einer einzigen Philosophie konzipiert und widmen sich der entwicklungsorientierten Gesundheitsversorgung. Das Science Discovery Center, die Baustelle und der Park sind Teil eines lückenlosen Konzepts und tragen zu einer anregenden Umgebung bei, in der sich alles um Kinder und ihre Weiterentwicklung dreht.

Die Markenidentität des Princess Máxima Center kommt in allen Elementen des Interieurs zum Ausdruck. Die Räume, Möbel und Spielzeuge sind Teil eines ganzheitlichen Designs. Das Innere ist einheitlich gestaltet, was im gesamten Gebäude erkennbar ist und es zu einer verständlichen und vertrauten Umgebung macht.

Das Zentrum soll ein sicherer und anregender Ort für Patienten und ihre Eltern sein, an dem der Familienalltag so weit wie möglich fortgesetzt werden kann. MMEK entwarf unvergessliche Räume, die digitale, physische und räumliche Elemente zu einzigartigen Erlebnissen verbinden. Räume für Gesundheitswesen, Museen und Markenerlebniszentren. Die Architekten, Innenarchitekten, Industriedesigner und Multimedia-Entwickler arbeiteten viel Zeit gemeinsam an dem Design. Ihr umgekehrter Designansatz schuf ein ganzheitliches Interieur. Im umgekehrten Design stehen nicht die architektonische Konstruktion, sondern die Bedürfnisse und Wünsche der Nutzer im Vordergrund.

Das Ergebnis ist ein starkes, harmonisches Design, das sich auf die Patienten, ihre Familien und das medizinische Personal konzentriert. Während des Designprozesses für dieses integrierte Design setzte MMEK Mock-ups und Virtual Reality ein. Dadurch war es möglich, verschiedene Bereiche und Einrichtungen frühzeitig realistisch zu visualisieren, um sie von den Beteiligten diskutieren und bewerten zu können. Dieser sorgfältige Ansatz ist der einzige Weg, um ein von allen Beteiligten getragenes Ergebnis zu erzielen.