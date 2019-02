Stellenanzeige Marketing Displays (PDF):

Wir sind ein international tätiges mittelständisches Unternehmen mit Hauptsitz in Köln und produzieren seit 1971 hochwertige Displays für den POS. Innovation, Qualität und schneller Service sind die Säulen unseres Erfolges. Um das Thema Digital Signage noch weiter voranzutreiben suchen wir zum nächstmöglichen Zeitpunkt einen Projektmanager Digital Signage (w/m/d) der uns dabei am Kölner Standort unterstützt.

Projektmanager Digital Signage (w/m/d)

Perspektive: Leiter Digital Signage

Ihre Herausforderung:

Entwicklung von Digital Signage-Konzepten und Machbarkeitsprüfungen

Entwicklung und Erprobung neuer technischer Lösungen

Sourcing von Bauteilen und Ausbau unseres Lieferantennetzwerkes

Aufwandskalkulation von Aufträgen und Terminplanung in Zusammenarbeit mit Dienstleistern

Koordination der auftragsbezogenen Systemlieferungen sowie der Weiterentwicklung des Leistungsangebots

Steuerung von Dienstleistern sowie Projektüberwachung hinsichtlich Kosten, Terminen und Qualität

Koordination unserer internen Abteilungen (Auftragsvorbereitung, Technik, u. a.)

Beratung unserer Kunden eines stetig wachsenden Netzes von Digital Signage-Displays in enger Zusammenarbeit mit unserem Key Account-Team

Musterfertigung bzw. Fertigungsvorbereitung unserer Digital Signage-Produkte

Monitoring und Dokumentation von Standardprozessen

Mitverantwortung für die konsequente Umsetzung der Geschäftsprozesse im operativen Betrieb mit dem Schwerpunkt technische Projektleitung- und abwicklung (Einkauf, Technik, Fertigung)

Planung und Durchführung von Rollout-Projekten

Dokumentation in Form von u. a. Datenblättern, Anleitungen, Handbüchern

Schulung von Kunden und Mitarbeitern in Anwendung der Digital Signage-Produkte und unseres Content Management Systems

Ihr Profil:

Mindestens drei Jahre einschlägige Berufserfahrung im Bereich Digital Signage

Abgeschlossenes Studium oder vergleichbare Qualifikation

Begeisterung für technische Innovationen

Hohe Affinität zu Digital- und Netzwerkprodukten

Ausgeprägte Kundenorientierung sowie hohe Eigeninitiative

Gute Kommunikationsfähigkeit auf technischer und fachlicher Ebene

Flexibilität und Verantwortungsbewusstsein

Sehr gute Deutschkenntnisse

Verhandlungssichere Englischkenntnisse in Wort und Schrift

Bereitschaft zu gelegentlichen Dienstreisen

Führerschein mindestens der Klasse B

Wir bieten:

Intensive Einarbeitung, Schulung, Mitarbeiterförderung und Weiterbildung

Einen attraktiven Arbeitsplatz in einem dynamischen Unternehmen im Kölner Norden

Mitwirkung in einer teamorientierten Mannschaft

Leistungsgerechte Vergütung

Haben wir Ihr Interesse geweckt?

Dann freuen wir uns auf Ihre aussagefähigen Bewerbungsunterlagen inklusive Lebenslauf, Zeugnissen, Gehaltsvorstellung und Angaben zum frühestmöglichen Eintrittstermin per E-Mail (nur PDF-Dateien) an j.langner@marketing-displays.de. Bei Fragen steht Ihnen Frau Langner gerne telefonisch unter der Rufnummer +49 221 9594 02-28 zur Verfügung. marketing-displays Produktionsgesellschaft für Werbe- und Verkaufsfördersysteme GmbH & Co. KG, Donatusstraße 22, D-50767 Köln, www.marketing-displays.de, Telefon +49 221 9594 02-0

Was ist Digital Signage ? Informationen dazu finden Sie, wenn Sie auf den Link klicken.