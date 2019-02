Besucher des Christie Standes haben erstmals Gelegenheit die nächste Generation der Christie MicroTiles zu erleben. Genauere Einzelheiten werden auf der Messe bekanntgegeben, doch genau wie bei der Einführung der Christie MicroTiles im Jahr 2009, steht kaut Hersteller auch 2019 für den Beginn einer neuen Ära rund um das Thema Digital Signage- und Displaytechnologie.

Die erste Generation MicroTile war technologisch ein Highlight, konnte sich in der Praxis allerdings nie durchsetzen. Nur wenige Fortune 500 Unternehmen investierten in ihren Hauptverwaltungen (L’Oreal) oder Global Flagshipstores (Burberry London) in größere MicroTile Videowalls.