ISE 2019 Intelligente Bahnsteige in Amsterdam

Oberhalb der Bahnsteige informieren nun LED-Bänder entlang der Gleise über die Türpositionen des einfahrenden Zuges. Ein großer Schritt Richtung Smart City, so wie es auch schon von anderen Bahnen getestet wird. Die Deutsche Bahn setzt auf LED in der Bahnsteigkante – testweise am Bahnhof Stuttgart Bad Cannstatt.

Wirklich nützlich werden die dynamischen Anzeigen allerdings erst, wenn Sensoren in den Zügen den aktuellen Füllstand messen und somit Fahrgäste am Bahnsteig zu den weniger vollen Abteilen im Zug leiten können. Erste Test laufen bereits.

Stichwort Zug: Ab diesem Jahr fährt die Metro in Amsterdam direkt bis unter das RAI Messezentrum