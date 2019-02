Die ISE 2019 findet vom 5. bis 8. Februar 2019 im Messezentrum RAI in Amsterdam statt. Aussteller Samsung ist auf der ISE am Stand 4-S100 zu finden.

In jedem Jahr auf der ISE ist der Stand von Samsung einen oder mehrere Besuche wert. Am ersten Tag der Messe gab Seog-gi Kim, dem Executive Vice President of Visual Display Business bei Samsung Electronics, in einem Vortragsraum Einblicke in Samsungs aktuelle Strategie. Zwei der Themen, die Kim in seiner Keynote besonders berücksichtigte: LED und 8K.

Während LED ganz allgemein im Portfolio bei Samsung wichtiger wird – beispielhaft an den inzwischen drei verschiedenen The Wall Professional-Lösungen (die Micro-LED-Technologie nutzende Screens mit 4K, 6K und 8K Auflösung) – setzt man seit diesem Jahr auf den neuen und hauseigenen Standard für 8K HDR.

Hier hat Samsung industrieweit als erster eine Upscaling-Technologie parat. Dabei nutzt der Konzern auch AI. Die künstliche Intelligenz der Lösung kennt bereits mehr als 8 Millionen Bilder und lernt maschinell hinzu.

Dafür werde Full HD- 4K- oder sogar SD-Inhalte hochgerechnet. Seog-gi Kim ist überzeugt, dass 8K vor allem sehr schnell im Markt ankommen wird. Im TV-Markt waren und sind erste 8K-Übertragungen oder -Aufzeichnungen in Korea und Japan gelaufen. Auch die Olympiade 2020 gibt dem Thema Push. Zudem: „Kunden werden immer die aktuellste Technologie wählen“, so der hochrangige Manager. Denn Unternehmen wollten langfristig nutzbare Lösungen.

Die neue Upscaling-Technologie ermöglicht es Samsung, einen wichtigen kommenden Marktbereich zu besetzen. Die 8K-Inhalte zeigen, dass 3D mit sehr hoher Auflösung und weiteren Eigenschaften hat. Dadurch, dass die HDR-Lösung für 8K konzipiert wurde, hat das Unternehmen einen wichtigen Schritt vor der Konkurrenz machen können.