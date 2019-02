Über den gesamten Tag verteilten sich die Menschenmassen in den Gängen der ISE 2019. Zeitweise war es schwierig an manchen der Messestände zu gelangen. In Gesprächen teilten Mitarbeiter vieler Hersteller mit, dass auch bei ihnen am Stand der Andrang groß war.

Ebenfalls gut besucht war die Konferenz DSS@ISE, zu der 170 Teilnehmende ins Hotel Okura gekommen waren. In Keynotes, Vorträgen und Gesprächsrunden wurden die Themen Digital Signage und DooH behandelt.

Nachdem der Tag morgens trocken gestartet war, entschied sich das Wetter ab etwa 9 Uhr wieder in den Modus für Nieselregen zu wechseln. Der Dauerregen sollte abends mit ein Grund dafür sein, dass es abends im Nahverkehr zur einen oder andere Verspätung kam. Das beeinträchtigte auch mit den schnellen Transport mit dem Taxi.

Zu all dem kam es am Abend gegen 19.15 Uhr zu einem Zwischenfalls: Vor oder bei der Zentralbank der Niederlande De Nederlandsche Bank (DNB) kam es zu einem Schusswechsel. Ein 31-jähriger Bewaffneter Mann wurde demnach von Sicherheitskräften erschossen, die den Bewaffneten in der Nähe der DNB antrafen. Die Rede war von bis zu 20 Schüssen. Der Bewaffnete wurde bi dem Einsatz getötet, eine umstehende Person verletzt. Etwa eine halbe Stunde nach dem Vorfalls wurden die ersten Sperrungen rund um die DNB wieder aufgehoben, auch invidis war zufällig vor Ort.