Medienfassade Blaue Stunde an der Elphi

Vor Sonnenaufgang führte den Autor heute der Morgenlauf durch die Hamburger Speicherstadt. Ein Abstecher zur Elphie zählt natürlich dazu. Am Plaza-Eingang begrüßte uns zur Blauen Stunde eine blaue LED-Wand. Etwas eingerückt und nur 3m hoch lenkt die digitale Installation nicht von der gefeierten Architektur von Herzog & de Meuron ab, irritiert keinen fließenden Verkehr und fungiert trotzdem als Orientierungspunkt für Besucher.

So können Medienfassaden auch in Europa in Einklang mit dem Stadtbild integriert werden. Gerne mehr davon.