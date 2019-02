Das der John Buck Company gehörende neue 35-stöckige Hochhaus in der Innenstadt von Chicago wurde als „next-generation workplace“ konzipiert. Dabei ging es auch darum, das Haus für sich selbst sprechen zu lassen. Mit Architektur in Kombination einer passenden Medienfassade samt Content-Konzept sollte dieses Ziel erreichet werden.

Dazu beauftragte der Bauherr den Digital Canvas- und Digital-Content-Spezialisten ESI Design mit der Erstellung einer passenden Lösung, um ein digitales Erlebnis in Höhe der 2. Etage des Gebäudes mit seiner imposanten Betonmauer zu schaffen. Dadurch sollte der Raum offener und organischer wirken.

Dienstleister ESI Design entwarf „Sensing Change“, eine dynamische Lichtinstallation, die sowohl tagsüber als auch nachts eine wärmere und einladendere Umgebung schafft. Das AV-Erlebnis kann sowohl von der Terrasse aus, als auch von den oberen Etagen des Gebäudes genossen werden.

Insgesamt 390 vertikal installierte LED-Lightbars sorgen in mehr als 250 Permutationen für eine visuelle Bereicherung.

