Gedacht ist die Kindermann BackBox für Huddle Rooms, offene Bereiche oder kleine Besprechungsräume. Sie eliminiert Kabelsalat und schafft eine aufgeräumte Optik durch die Aufnahme der Technikkomponenten im Raum hinter dem Display. Die neue Lösung stammt aus eigener Entwicklung und wird auch in Deutschland produziert.

Eine Rückwand aus MDF ermöglicht die einfache und spontane Anpassung vor Ort an bauliche Gegebenheiten sowie die Montage der Technikkomponenten. Das Einsetzen des Displays ist durch die Zwangsführung mit nur einem Techniker möglich und eine Serviceposition vereinfacht die Installation sowie Wartung. Alle Technikkomponenten sind an einer zentralen Stelle untergebracht und dabei gleichzeitig vor unberechtigtem Zugriff geschützt.

Die BackBox hat eine Größe von 575 x 593 x 120 mm und kann Lasten bis 45 kg tragen. Der Abstand vom Display zur Wand beträgt 72 mm.

Mit den „Konnect flex 45“ Modulträgern kann die BackBox variabel nach Kundenwunsch mit Steckdosen und Anschlüssen oder Steuerungen ausgestattet werden. Die mitgelieferten Blindblenden an der Ober- und Unterseite können zum Einlass von Kabeln entfernt oder durch „Konnect Alu 50“ Anschlussblenden ersetzt werden.

So kann beispielsweise ein BYOD Dongle funktechnisch vorteilhaft außerhalb des Gehäuses installiert werden. An der Vorderseite ist eine ausziehbare Ablage für Smartphones integriert, ein Ladegerät kann je nach Anforderung ergänzt werden. Optional kann die BackBox mit einem Kabelretraktor ausgestattet werden, der das Kabel automatisch zurück ins Gehäuse zieht. Lüftungsöffnungen an der Ober- und Unterseite der BackBox schützen die verbaute Technik vor Überhitzung. Eine 5-fach Schuko-Steckdosenleiste mit Anschlusskabel ist bereits im Lieferumfang enthalten.