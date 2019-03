Media Owner Oceabn Outdoor und Flughafenbetreiber AGS Airports haben einen 40 m hohen LED-Tower in Nähe des Flughafens von Glasgow errichten lassen. Der doppelseitige Werbescreen wird zudem in einem Zeitraum von 14 Tagen mehr als 2 Millionen Impacts erreichen, wenn auf der Autobahn M8 zwischen Glasgow und Edinburgh fahrende Autofahrer in beiden Richtungen an dem Screen vorbeifahren.

Mit der Nähe zum internationalen Flughafen Glasgow wird der M8 Tower auch fast alle Fluggäste erreichen, die mit dem Auto an- und abreisen. Der Flughafen befördert mehr als 9,9 Millionen Passagiere pro Jahr.

Der acht Meter hohe Turm wird im Mai in Betrieb genommen. Genutzt wird LED-Technologie von Hersteller Daktronics. Der Screen selbst misst 6m x 9m (HxB). Ausgespielt werden 4x 15 Sekunden dauernde Loops.