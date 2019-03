Ab jetzt zeigt Samsung seine Innovationen im Smartphone-Bereich im KaDeWe in Berlin als kunstvolle, interaktive Installationen. Jedes Schaufenster setzt ein Produkt-Feature in Szene. Anlass für die „The Art of Innovation“ betitelte Aktion ist die Markteinführung des Galaxy S10 am 8. März 2019 und das Jubiläum der Modellreihe: die Serie der Galaxy Smartphones gibt es seit zehn Jahren.

Bereits 2014 hatten das KaDeWe und der Hersteller mit interaktiven Schaufenstern die Modelle beworben. Für die während der damaligen IFA laufende Aktion gab es später einen POPAI DACH Sonder-Award Best in Show. Wie schon vor 4,5 Jahren stammt die Kreation für die Marketing-Aktion von der Agentur Cheil Germany. Für die Realisierung der komplexen technischen Exponate war das Produktionshaus Unit9 verantwortlich.

In den aktuellen Installationen verwandelt Samsung die Schaufenster des KaDeWe für knapp einen Monat in eine Tech-Art-Gallery. Alle 10 Schaufenster zur Tauentzienstraße zeigen kunstvolle sowie interaktive Inszenierungen im Zusammenspiel mit Samsung-Technologien. Die Installationen sind so konzipiert, dass sie zum Teilen über Social Media einladen.

Im Zentrum der ungewöhnlichen Ausstellung „The Art of Innovation“ stehen das Samsung Galaxy S10 und das Galaxy S10+, das man auch vor Ort im KaDeWe selbst erleben kann. Die Premium-Smartphones vereinen alle in den Schaufenstern gezeigten Funktionen. Darunter das nahezu rahmenlose Infinity Display, Keramik als widerstandsfähiges Material, der innovative Ultraschall-Fingerabdruckscanner sowie die Ladetechnologie Wireless PowerShare, mit der das Galaxy S10 auch andere Produkte des Herstellers induktiv aufladen kann.

Die Installationen sind noch bis zum 30. März zu sehen. Zum Marktstart des kürzlich vorgestellten faltbaren Smartphones Galaxy Fold hat Samsung bereits die nächste interaktive Bespielung der KaDeWe Fenstergalerie geplant. Ab dem 23. April lautet das Motto „The Future unfolds“.