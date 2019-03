„Die innovativen Lösungen von Samsung gehen immer weiter an die Grenzen des Machbaren“, sagt Seog-gi Kim, Executive Vice President of Visual Display Business bei Samsung Electronics. „Die IHS-Rankings bestätigen das jahrelange Engagement der Partner, die mit den Plattformen ausgestattet sind, die sie benötigen, um realistischere und intensivere Bilderlebnisse zu schaffen. Wir werden die Digital Signage Branche weiter vorantreiben, indem wir uns an die sich ändernden Kundenbedürfnisse anpassen und zeigen, was für die Zukunft des Displays möglich ist.“

Laut IHS Technology Report „Public Displays Market Tracker“ kam Samsung 2018 auf einen Anteil von 25,8 Prozent am weltweiten Markt für Digital Signage-Displays. IHS Markit zählt ausschließlich professionelle Displays zur Kategorie Public Display, andere Displays wie Consumer-TV, Hotel-TV oder Digital Signage Lite („aufgebohrte Consumer TV“) zählen nicht dazu.