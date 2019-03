Wie mehrfach berichtet, wird Außenwerber APG|SGA ab diesem Jahr nochmals mehr Energie in digitale Services allgemein sowie Digital-out-of-Home stecken. Entsprechend wächst das nationale Netzwerk aus im Format 9:16 installierten DooH Screens.

Aktuell 485 ePanel hat der Platzhirsch der Außenwerbung in der Schweiz so nun in Betrieb. Darin enthalten sind die im Februar 2019 in den Städten Lugano und Chur an besten Lagen installierten 23 ePanel.

In Lugano stehen 12 der neuen Outdoor-Werbescreens, 11 sind in Chur installiert worden.