Talon Outdoor ist sowohl in UK wie in den USA tätig. Durch einen wichtigen Zukauf soll das US-Business stark ausgebaut werden. Damit ist in kurzer Zeit nach der Ernennung eines neuen CEOs das von der Branche erwartete Expansionsprogramm real angelaufen.

Rückblick: Seit Ende Januar 2019 hat Talon Outdoor mit Barry Cupples einen neuen Global CEO. Zuvor war Cupples Investment CEO der Omnicom Media Group,.

Nun hat das Management Nägel mit Köpfen gemacht und in den USA zugekauft: Grandesign, ein in San Diego beheimateter Out-of-Home-Spezialist, gehört seit Kurzem zu Talon Outdoor. Laut den beiden Unternehmen ist Grandesign die zweitgrößte unabhängige OoH-Agentur in den USA und ist sowohl in Digital-out-of-Home wie in traditionellen Außenwerbeformaten mit ihren Dienstleistungen tätig. Das Unternehmen ist mit insgesamt sechs Büros in den USA vertreten.