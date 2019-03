In der Einkaufspassage München Hofstatt haben wir am Wochenende die Entwicklung bei Depot entdecken können. Der Einrichtungshändler Depot ist in diesen Tagen in ein neues Ladenlokal gegenüber gezogen. Das Ladenbaukonzept wurde selbstverständlich den neuesten Trends angepasst.

Anstelle einer 3×2 Videowall, die ein ganzes Schaufenster belegte, setzt der Einzelhändler nun auf ein offenes Konzept, bei dem Ladenbau, Merchandise und Digital harmonisch verschmelzen. Digital Signage ist damit kein Fremdkörper mehr, sondern integraler Bestandteil.

Wir sehen diesen Trend bei immer mehr Retail-Konzepten. So umbaut BonPrix Displays und große ESL mit einem Holzrahmen, sodass Kunden sie weniger als Fremdkörper wahrnehmen. Auch bei Levis werden Displays und Spiegel mit dem Holz des Ladenbausystems umrandet. Digital Signage voll integriert.