Wie die Lebensmittelzeitung berichtet, will EDEKA unter dem neuen Markennamen „Naturkind“ Bio-Supermärkte gründen. Überlegt wird in der Zentrale demnach, mit Shop-in-Shops in großen bestehenden EDEKA-Märkten wie auch mit eigenen Filialen in den Markt zu gehen.

Eine Anfrage der taz zum Thema wollte EDEKA nicht näher kommentieren. Wie das Berliner Blatt berichtet, habe der Lebensmittelhändler aber zwei Logos mit dem Schriftzug „Naturkind. Der Markt für bewussten Genuss“ beim Markenamt eintragen lassen.