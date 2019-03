Pier begleitet die Entwicklung des Digital Signage-Business schon von Anfang an und verfügt über enorme Erfahrung in der Realisierung digitaler Kommunikationsprojekte. Der Neuzugang bei Gundlach SEEN MEDIA kennt die Branche ausgezeichnet.

Denn mehr als 20 Jahre war Michael Pier bei der Deutschen Telekom maßgeblich am Auf- und Ausbau des Digital Signage-Portfolios beteiligt und konnte zahlreiche Großprojekte gewinnen.

Auch die Entwicklung des Digital Signage-Bereichs bei Cittadino, zu der Pier 2017 als Vertriebsleiter wechselte, hat der Digitalexperte erfolgreich geprägt. Zuletzt war Pier bei der aus der Cittadino hervorgegangenen Acer Being Signage für den Vertrieb und die Umsetzung digitaler Kommunikations- und Informationsprojekte verantwortlich (vgl. Link unten).

Gundlach SEEN MEDIA setzt auf die Erfahrung und Lösungskompetenz des Experten, insbesondere in Hinblick auf den Trend zur digitalen Transformation der Unternehmenswelt. „Die Zeit der Insellösungen ist vorbei. Digital Signage-Projekte werden zunehmend in ganzheitliche digitale Unternehmensstrategien integriert. Auf diese Entwicklung stellen wir uns auch mit Anpassung unserer internen Strukturen ein. So haben wir bereits Ende letzten Jahres eine dedizierte Produktentwicklung etabliert, um individuelle Kundenanforderungen schnell, flexibel und wirtschaftlich umsetzen zu können. Das Engagement von Michael Pier ist ein weiterer Schritt in diese Richtung. Als ´alter Hase´ und ausgewiesener Experte weiß er, worauf es in der Akquise und Betreuung komplexer Projekte ankommt“, kommentiert Gundlach SEEN MEDIA Geschäftsführer Markus Deserno den Neuzugang.

Michael Pier freut sich auf seine neue Aufgabe: „Gundlach SEEN MEDIA und die vom Unternehmen besetzten Marktsegmente beobachte ich schon seit vielen Jahren mit großem Interesse. Ich freue mich, jetzt aktiv an der Entwicklung des Unternehmens mitzuwirken und die Präsenz von Gundlach SEEN MEDIA in digitalen Projekten auf allen Ebenen auszubauen.“