Bei der Düsseldorfer Acer Being Signage wird kräftig aufgeräumt. Die Cittadino-Gründer Franz-Josef und Peter Medam haben zu Jahresbeginn das Unternehmen verlassen – alleiniger Geschäftsführer ist Acer-Vorstand Maverick Shih, der Acer Being Signage mit Büros in Kalifornien und Taiwan nun als internationalen Digital Signage Anbieter positionieren möchte. Peter Schlichter verantwortet seit Dezember 2018 als COO bei Acer Being Signage das Tagesgeschäft. Peter Medam landete nun als Sales Engineer bei der Bechtle-Tochter ITZ in Essen als Sales Engineer.

Laut Branchengerüchten stehen auch bei LG Veränderungen ins Haus. Dort sucht man Ersatz für den Head of Sales Volker Unland, der den koreanischen Displayanbieter bereits verlassen hat.

Das Digital Signage-Urgestein Michael Pier, bis Ende des Jahres bei Acer Being Signage als Key Account Manager EMEA tätig, wechselt die Rheinseite. Seit März verstärkt der Bonner Ex-Telekom-Manager nun den Vertrieb bei Gundlach Seen Media.

Von der Elbe an den Zürichsee wechselt Anke Weber in der neuen Funktion als Chief Digital Officer. Beim Digital-Kinospezialisten Imaculix AG in Zürich wird sie als Beraterin die Geschäftsfelder Digital Experiences und Softwareentwicklung für den Bereich Cingerine Digital Signage und Digital Experience Software Solutions weiterentwickeln. Anke Weber kommt vom Kinowerbe-Spezialisten WerbeWeischer.