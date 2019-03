LG Electronics Deutschland hat einige offene Stellen zu füllen. Eine der wichtigste Posten ist seit Monatsbeginn wieder mit einem ausgezeichneten Displayexperten besetzt. Christoph Spahn war in den letzten 14 Jahren in verschiedenen Positionen beim Soester Distributor Also tätig. Zuletzt als Head of Product Management beim Also AV-Distributor Medium.