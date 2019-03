In diesem Jahr stehen 15 Kategorien für den POPAI D-A-CH Award zur Wahl, die das gesamte Spektrum der Aktivitäten am Point of Sale abbilden. Sie reichen von PoS Materialien bis zu komplexen Verkaufsförderungsaktionen, Visual Merchandising und digitalen Technologien. Auch werden wieder Sonderpreise für „Best in Digital“ und „Best in Digital Integration“ von einer unabhängigen, hochkarätigen Sonderjury vergeben.

Alle D-A-CH Einreichungen wurden vom 19. bis 21.Februar 2019 auf der EuroCIS 2019 in Düsseldorf ausgestellt. Am 19. Februar wurden die Einreichungen von den unabhängigen Juroren aus Marke, Handel, Design und Lehre bewertet und im Anschluss an die Jurysitzung erfolgte die Bekanntgabe der Nominierten.

Am 08. Mai 2019 werden auf einer Gala im Steigenberger Frankfurter Hof in Frankfurt die Preise in Gold, Silber und Bronze verliehen.