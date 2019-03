Mit seiner nativen 1080p Full HD-Auflösung bietet der ViewSonic LS700HD eine Helligkeit von 3.500 ANSI Lumen. Aufgrund der genutzten Laserlichttechnologie sind bis zu 20.000 Betriebsstunden möglich. Der LS700HD nutzt zudem die SuperColor-Technologie für lebensnahe Farbwiedergabe in Echtzeit.

Der Projektor ist für den Einsatz in Meetingräumen, Klassenzimmern und Konferenzräumen und vergleichbaren Anwendungsszenarien gedacht und verfügt über eine 360°-Funktion, mit der der Projektor in nahezu jeder Position installiert werden kann und eine 4-Corner Bildeinstellung. Mit 1,3-fachem optischem Zoom und vielseitigen Anschlussmöglichkeiten kann dieser Projektor für eine flexible und kreative Installation vom Boden bis zur Decke positioniert werden. Mit HDMI kann der LS700HD an jedes HDMI-fähige Gerät angeschlossen werden. Zu den weiteren Anschlussoptionen gehören: VGA In / Out, USB 2.0, Audio In / Out, Composite, RJ45 und RS232.

Der LS700HD ist ab sofort im Handel für 1.499 Euro erhältlich.