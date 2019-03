Der französische Sportartikeleinzelhändler expandiert nach vielen ruhigen Jahren nur sehr aggressiv auch in Deutschland. Es vergeht fast kein Monat, in dem nicht eine neue Decathlon-Filiale in Deutschland eröffnet wird. So auch am Berliner Alexanderplatz. Ein invidis-Leser hat uns ein paar Eindrücke zugesandt, die wir gerne teilen würden.

In der Vergangenheit war Digital Signage bei Decathlon am ehesten mit Baumarkt-TV zu vergleichen. Kleinere 4:3 Screens ans Regal befestigt, ganz im Discount-Stil des Hauses. Doch in den neuen Filialen sind nun auch 16:9 Displays zu entdecken, teilweise sogar größere Videowalls (München Stachus).

In Berlin testet Decathlon offensichtlich die Wirkung von Digital Signage Stelen am Regalkopf. Dazu wurden acht Stelen „Discount-Style“ im Markt verteilt. Mit Philips-Displays, Peerless-AV Standfuß und Acer Chrome-Player durchaus professionell ausgestattet. Highlight ist die Pappbox im besten PoS-Marketing Stil, die noch unbedruckt aus der Digital Signage Installation eine Stele formen soll. Die Druck-DNA des laut Labels ausführenden PoS-Werbedruckspezialist Seeeye aus Stuttgart ist klar ersichtlich.

Auch wenn die (Installations-)Qualität noch ein wenig verbesserungswürdig erscheint, könnte damit durchaus ein Discount-Trend für Stelen eingeleitet worden sein. Wir werden es weiter beobachten und freuen uns natürlich auch auf weitere Einsendungen von invidis-Lesern.