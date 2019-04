Der Flughafenbetreiber Fraport hat sich nun für eine breite Digitalisierung der Beschilderung entschieden. Nun können Passagierströme in allen Terminalbereichen dynamisch gelenkt werden. Bisher lag nach invidis-Beobachtung der Schwerpunkt des digitalen Wayguidings in den hochfrequenten Zonen.Jetzt wurden ein Großteil der statischen Beschilderung auch in den Terminals A/Z und B auf digital umgerüstet. Zum Einsatz kommen LFDs von NEC Display Solutions.