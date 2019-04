Awards Best Digital Signage Projekte 2019 – Hospitality

DSE 2019 APEX Awards – Holland America Line – Explorations Central

Ein überzeugendes Konzept ist der Kreuzfahrtschifflösung Explorations Central (EXC) der Holland America Line. Die US-amerikanische Reederei entwickelte zwei aufwändige Digital Signage Konzepte für ihre Kreuzfahrtpassagiere.

Die erste Lösung nutzt transparente Screens für eine virtuelle Schiffsbrücke. Passagiere können dabei dem Kapitän virtuell über die Schulter gucken, Fahrrichtung, Geschwindigkeit und die Fahrtroute erkunden. Eine der wenigen Lösungen wo transparente Displays wirklich einen sinnvollen Mehrwert bieten.

DSE 2019 APEX Awards – Hotel Indigo Hsinchu Science Park

Im zweiten prämierten Projekt geht es um ein LED-Canvas in einer Hotelbar in Südkorea. Hier wurden konkav-geformte LED-Fläche an der Wand und Decke installiert. Nicht weltbewegend aber ganz nett umgesetzt.

DSE 2019 APEX Awards – Pink Fish

Pink Fish ist eine norwegische Fast Food Kette bei der sich alles um norwegischen Lachs dreht. Realisiert wurde das Projekt von der Zeta Display Tochter Pronto TV. Das Digital Signage Konzept ist einfach, effektiv und grafisch nett umgesetzt.