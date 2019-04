Entdeckt haben wir die Screens am SBB-Bahnhof in Basel. Imposant aufgeständerte Screens mit 98“ Bildschirmdiagonale im Hauptterminal. Gut sichtbar an den Eingängen positioniert weisen sie ankommenden Fahrgästen den Weg in die Stadt und zu den öffentlichen Verkehrsmitteln. Überzeugend – größer geht es mit LCD nicht.