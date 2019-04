WallDecaux startet nun auch in Deutschland das Förderprogramm „Nurture”. Das von JCDecaux bereits in Großbritannien eingeführte Programm besteht aus drei Kernbereichen, damit ausgewählte junge Marken ihren Bekanntheitsgrad steigern können: Kreatives Mentoring in den Bereichen Marketing und Design, Data Insight sowie exklusive Angebote auf die WallDecaux-Medien.

Start-ups sollen dadurch an das Medium Out-of-Home herangeführt und darin unterstützt werden, sich zu ausgewachsenen Marktteilnehmern zu entwickeln.

WallDecaux führt eine Tradition der eigenen Muttergesellschaft fort: Bereits 1964 gründete Jean-Claude Decaux mit seinem Unternehmen ein Start-up, das heute in 70 Ländern vertreten ist. Auch die Vorläufer der Wall AG, aus der die deutsche WallDecaux hervorging, war eine Neugründung. Das Wissen, Werbebotschaften mit maximaler Wirkung zu entwickeln, will WallDecaux nun weitergeben. In intensiven Beratungsprozessen lernen die Start-ups über Kampagnenstrategien, Produktion und Mediaplanung und erhalten Unterstützung, die richtige Botschaft am richtigen Ort an das richtige Publikum zu verbreiten.

Erste Firmen sind bereits Teilnehmer des Programms: „Too Good To Go” ist eine App für Lebensmittelrettung, bei der Kunden die Möglichkeit haben, überschüssige Lebensmittel und Speisen zum reduzierten Preis zu erwerben und dabei die Umwelt zu schonen. Die Kampagne dazu war in den letzten Wochen auf Metroboards im Berliner U-Bahnnetz zu sehen. Der zweite Kandidat ist der Getränke-Lieferservice „Durst.de”, der sich auf City Light Postern in Bremen präsentierte.

„Unternehmertum und Innovation waren schon immer Teil unser DNA. Mit unserem Förderprogramm Nurture können wir internationalen Start-ups ein Portfolio anbieten, das Reichweite, Targeting und Premium bündelt und den besonderen Bedürfnissen der jungen Unternehmen gerecht wird”, so Franziska Engel-Ulrich, Head of Nurture Deutschland. „

Nurture unterstützt Start-ups für eine Laufzeit von 12 Monaten. Entscheidend bei der Auswahl sind die Faktoren Innovation, Skalierbarkeit und Unternehmensalter. Interessierte können sich per E-Mail unter franzi@jcdnurture.de bewerben.