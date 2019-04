Der Travel Retail Bereich am neuen Flughafen in Istanbul ist überwältigend, mit 100.000 Quadratmeter Verkaufsfläche größer als viele Einkaufszentren. Noch nicht alles Stores sind drei Wochen nach Betriebsbeginn geöffnet, aber einige Retail-Design und Digital Signage Highlights sind bereits in Betrieb.

Die vollflächige Fassade des Boss-Outlets ist eine davon. Unweit der Passkontrolle ist der Boss-Store kaum zu übersehen. Schon von weitem ziehen die vollanimierten Filme die Blicke der Fluggäste an. Sehr ansprechender Content mit aufwändig produzierten Marken- und Produktvideos die so nur in der Luxusfashion und Automobilbranche Standard sind.

Doch eine wichtige Einzelheit wurde vergessen: das Logo. So ist nur mit Glück zu erkennen, das es sich um einen Boss-Store handelt. Der Verzicht auf ein statisches Logo ist ungewöhnlich, könnte aber durch ein digitales Logo im Content ersetzt werden. Zurzeit fehlt dieses jedoch, sodass nur alle paar Minuten der Reisende erkennt welcher Store sich hinter der Medienfassade versteckt. Daumen hoch für die Wirkung der Fassade und das digitale Logo lässt sich sicherlich schnell „nachrüsten“.