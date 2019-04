Was für Bücher, Mode und Co. schon lange selbstverständlich ist, geht bald auch beim Lebensmitteleinkauf – online kaufen und die Bestellung bequem an einer Filiale oder einem Verkehrsknotenpunkt abholen. Wanzl, führend im Bereich Shop Solutions, und die Firma Renz, europäischer Marktführer für Brief- und Paketkastenanlagen, haben dafür eine Kooperation geschlossen. Wanzl steigt ab sofort in den Vertrieb der myRENZbox ein, einer von Renz entwickelten innovativen Lösung nach dem Click&Collect-Prinzip.

Die Benutzung der myRENZbox ist denkbar einfach. Kunden legen bei der Online-Bestellung wie gewohnt die Artikel in den virtuellen Einkaufswagen und bestimmen die Adresse der Abholstation sowie ein Zeitfenster zur Abholung. Das Verfahren ist bereits mit der DHL Paketstation gelernt. Dafür müssen sie sich an keine Öffnungszeiten halten. Ihre Ware wird in der myRENZbox deponiert. Der Clou: Die Box basiert auf einem smarten Baukastenprinzip, bei dem untemperierte Standard-Module mit Modulen verschiedener Temperaturzonen von –18 °C bis +16 °C kombiniert werden können – perfekt abgestimmt auf das jeweilige Produktsortiment. Die myRENZbox_ice für tiefgekühlte Produkte, die myRENZbox_fresh für Frischwaren und die myRENTbox_tempered für Genussprodukte wie Wein. Will der Kunde seine bestellten Waren abholen, erhält er per individuell übermittelten QR-Code oder PIN Zugang zur jeweiligen Abholbox. Bezahlen kann er entweder bereits bei der Online-Bestellung oder nach der Abholung mit EC-Karte direkt am Bezahlterminal der myRENZbox

„Das veränderte Konsumverhalten erfordert innovative Lösungen und Ansätze. Gerade an Werktagen nach der Arbeit oder im Anschluss an Reisen wünschen sich viele einen schnellen und bequemen Einkauf, ohne einen zeitraubenden Gang durch den Supermarkt. Der war aber bislang für frische und zu kühlende Produkte unvermeidlich. Wir sind uns sicher, dass sich das nun ändert. Mit der myRENZbox haben Händler die Chance, ihre Kunden durch einen einzigartigen Service noch stärker an sich zu binden“, so Bernhard Renzhofer.

Armin Renz erklärt: „Unsere Entwicklung bietet Konsumenten und Lebensmittelhändlern ganz neue Möglichkeiten. Die Vorteile liegen auf der Hand. Es wird möglich sein, Lebensmittel nicht nur zu jeder Zeit zu bestellen, sondern auch zu einem persönlich festgelegten Zeitpunkt abzuholen. Obendrein kann die myRENZbox für ein umfassendes Shoppen auch mit weiteren Logistikern kombiniert werden. Das ist ein weiterer großer Schritt für das kundenindividuelle, unabhängige Einkaufen.“