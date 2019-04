Der weltgrößte Außenwerber JCDecaux hat Alan Sullivan zum Co-CEO von JCDecaux North America ernannt. Sullivan war in den letzten fünf Jahren Geschäftsführer von JCDecaux Airport UK und war zuvor Verkaufsleiter. Er war für den Flughafen London Heathrow und den Flughafen Edinburgh verantwortlich und überwachte mit der Eröffnung des preisgekrönten London Heathrow Terminals 5 und des Terminals 2 ein erhebliches Umsatzwachstum und die Digitalisierung des Flughafenangebots. Alan Sullivan wird neben Co-CEO Jean Luc Decaux.

Alan Sullivan wird seine neue Position am 1. September 2019 antreten. Die Ernennung erfolgt in Erwartung der Pensionierung von Bernard Parisot, Präsident und Co-CEO von JCDecaux North America.

Alan Sullivan zur neuen Position: “Ich freue mich auf die Zusammenarbeit mit Jean-Luc Decaux in einem der dynamischsten und aufregendsten Märkte der Welt. Das Wachstumspotenzial von Out-of-Home in den Vereinigten Staaten ist groß und JCDecaux führt die neue Zukunft von OoH durch Investitionen in die besten Produkte, Technologien und Menschen an. Dies ist eine Gelegenheit, die ich nicht ablehnen könnte.“

Jean-François Decaux, Co-Chief Executive Officer von JCDecaux, in einem Statement zur Personalie: „Ich freue mich sehr, Alan Sullivan als Co-CEO der JCDecaux NA zu ernennen. Er führt unsere Philosophie der Talentförderung aus dem Unternehmen fort. Alan bringt das Know-how mit, eine bedeutende internationale Flughafen-Werbekonzession zu betreiben, die in neue digitale Produkte, Markenerlebnisse und Technologien investiert, um marktführende Ergebnisse zu liefern. Die Kombination von Alan Sullivan und Jean-Luc Decaux wird JCDecaux zu einem fantastischen Team verhelfen, um das Geschäft auf dem größten Werbemarkt der Welt voranzutreiben. Ich möchte auch die Gelegenheit nutzen, um Bernard Parisot für seine 25-jährige Tätigkeit bei JCDecaux zu danken, eine starke Organisation aufzubauen und unser Unternehmen zum Weltmarktführer in der Werbung für Flughafen- und Straßenmöbel in den Vereinigten Staaten zu machen.“