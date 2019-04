BeConnected ist die neue Marke von SQM Digital Signage, die seit 2013 im Digital Signage Markt tätig sind. Die neue Brand wurde notwendig mit der Ausgliederung und Änderung der Eigentümerstruktur des Unternehmens aus der SQM-Gruppe. SQM fokussiert sich wieder voll auf Filmproduktion und Multimedia-Services insbesondere im Messegeschäft. Das Management des Unternehmens entschied, dass die neue Struktur des Unternehmens auch die Schaffung einer neuen Marke erforderte.

BeConnected positioniert sich als Marketing- und Technologieunternehmen, das die Kompetenzen einer Marketingagentur wie Strategie und Kreation sowie eines Technologieunternehmens in den Bereichen AV und IT vereint. Seit 2015 ist SQM Scala- Distributor und seit 2017 auch Integrator im Rahmen der eigene #WeAreDigitalSignage-Strategie. Der Fokus von BeConnected liegt in der Konzeption und Realisierung von Unternehmenskommunikation- und Retail-Projekten.

Geführt wird BeConnected weiterhin von Grzegorz Góralczyk.