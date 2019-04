Nach Futuresource Consulting Limited – Projectors Market Insight – WorldWide Analyser FY 2018 Q3 – gilt dies für Projektoren mit mehr als 6.000 Lumen in den Bereichen Veranstaltung, Festinstallation und Vermietung ohne Kino. In der Region EMEAR führt das Unternehmen nun hinsichtlich Stückzahl mit einem Anteil von 32% den Pro AV-Markt an. Auch beim Umsatz steht Epson kurz davor, Marktführer zu werden.

So verzeichnete Epson letztes Jahr einen Anstieg des Wertanteils von über vier Prozentpunkten und hält nun knapp 25% des Marktes bei konstant positivem Geschäftsverlauf.

Vor knapp sieben Jahren war Epson in dem Markt praktisch bei null gestartet. Der Erfolg beruht zim wesentlichen Teil auf der 3LCD-Technologie. Auf der ISE 2019 im Februar präsentierte das Unternehmen seine bisher stärkste AV-Linie, vom Topmodell EB-L30000U mit 30.000 Lumen bis zu dem neuen, kompakten Signage-Projektor EB-U50. 2019 werden der 20.000 Lumen WUXGA-Projektor L20000U und das native 4k-Modell L12000Q mit 12.000 Lumen auf den Markt kommen.