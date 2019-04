Diese Deckenhalterung wurde speziell für das doppelseitige Samsung Display der OMN-D Serie entwickelt und ist für beide verfügbaren Displaygrößen 46’’ und 55’’ erhältlich.

Mit der mittig angebrachten Aufnahme setzt der Hersteller für Digital Signage Lösungen, Touch Perfect, auf eine schlichte und schlanke Lösung. Dadurch lässt sich die Deckenhalterung ganz einfach in jede Schaufenstersituation einfügen. Das Besondere: die Installationshöhe kann dank der variablen Rohrlänge je nach Kundenwunsch flexibel gewählt werden.

Unter der Bezeichnung Tank ist die Deckenhalterung für das OM46N-D und OM55N-D Display mit einer Distanzrohrlänge von insgesamt 50 bis 150 cm in drei Varianten erhältlich.

Abgerundet wird das schlichte und durchdachte Design durch eine einfache Installation, ein auf die Displaybreite angepasster Montagerahmen und ein sauberes Kabelmanagement. Die Kabelführung verläuft innenliegend durch das Aufnahmerohr und sorgt damit für ein ordentliches Gesamtbild.

Die hochwertige Pulverbeschichtung kann bei Bedarf in Wunsch-RAL Farbton vorgenommen und so an das kundeneigene CI angepasst werden.

Der neue Tank ist über die ITZ Informationstechnologie GmbH erhältlich.