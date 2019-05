Ein Besuch am Flughafen Tegel lehrt uns etwas Besseres. Denn in einer der letzten Upgrade-Maßnahmen wurden an den B-Gates neue Displays installiert. Zusätzlich zu den wirklich in die Jahre gekommenen Gate-Displays finden sich nun wunderschön große (ca. 65“) Screens an den Check-in Rückwänden. Die Gates erhalten damit ein Airline-individuelles Branding.

Leider hat sich der Flughafen für spiegelnde Panels entschieden, die von der Seite aufgrund der Beleuchtung recht schlecht zu erkennen sind. Aber insbesondere die Art der Installation ist außergewöhnlich. Offen an Aufputz-Schienen sind die LG-Displays, Player und Kabel für alle sichtbar befestigt.

Wir können uns die offene Installation nur mit der geplanten Schließung von Tegel im kommenden Jahr erklären. Es ist anzunehmen das man in Tegel nicht mehr allzu groß investieren wollte.